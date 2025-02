Von Martina Scherf

Die politischen Debatten im Netz spitzen sich zu, und gerade im Wahlkampf sind Politiker auf allen Kanälen aktiv. Anna Sophie Kümpel ist Inhaberin des Lehrstuhls für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienrezeption und Medienwirkungen an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 1989 in Halberstadt in Sachsen-Anhalt geboren, hat sie an der LMU studiert und promoviert. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit der Rezeption politischer Inhalte in sozialen Medien. Man sollte deren Wirkung nicht überschätzen, sagt sie. Social Media sei Teil des Lebens, aber politische Willensbildung werde auch noch durch andere Faktoren beeinflusst.