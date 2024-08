Von Evelyn Vogel, Susanne Hermanski

Maurin Dietrich, die Direktorin des Münchner Kunstvereins, steht in der Kritik für einen Instagram-Like. Gegeben – und kurz darauf widerrufen – hatte sie das digitale Symbol dem antisemitischen Post eines Künstlers, der sich selbst auf einer Fotografie in die US-amerikanische und die blutbesudelte israelische Flagge gehüllt abgebildet hat. Miguel Adrover, so der Name des Künstlers und Modemachers, hält zudem in der Hand ein Maschinengewehr, trägt eine Kippa und stützt sich mit einem Fuß auf eine Babypuppe, die am Boden liegt.