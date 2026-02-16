Selina erinnert sich noch deutlich an den Geruch des Desinfektionsmittels. Sie stand nackt im Untersuchungszimmer. Die Hände in die Hüften gestemmt, der Blick auf die weißen Wände mit den Babybildern, Zeichnungen von Kleinkindern und unterschriebenen Karten. Sieht fast aus wie gedrucktes Glück, dachte sie in dem Moment. Der Raum war lichtdurchflutet, wirkte harmlos und schön. Die Frauenärztin tastete routiniert ihre Brust ab und fragte beiläufig: „Wie steht es eigentlich um Ihre Kinderplanung?“