Ort der guten Taten

In Frankfurt nehmen Bürger die Dinge gerne selbst in die Hand

Von Susanne Höll

Frankfurt ist traditionell ein Ort der guten Taten und des bürgerschaftlichen Engagements. Die Einheimischen sind schon immer davon überzeugt, dass man sich in Sachen städtischen Wohlergehens weder auf einen Kaiser noch auf einen Kanzler verlassen sollte, und nehmen seit Jahrhunderten Dinge, die ihnen richtig und wichtig erscheinen, selbst in die Hand. In kaum einer anderen deutschen Stadt gibt es so viele Stiftungen wie am Main, nicht nur von reichen, sondern auch von weniger wohlbestallten Großherzigen. Gutes Tun gehört in Frankfurt zum guten Ton.

Die Universität profitiert von den Wohltätern, die Museen, darunter auch das Städel, der Zoo, die Wissenschaft, Fotokünstler, Behinderte, Menschen in Not, Schulen, Krankenhäuser, Flüchtlinge und Studenten aus ärmeren Familien, der Tier- und der Artenschutz. Legendär sind die Familienstiftungen der Privatbankiers von Metzler. Aber auch der Durchschnittsfrankfurter öffnet in brenzligen Lagen bereitwillig die Geldbörse. Als im Oktober 2017 der hölzerne Goetheturm abbrannte, ein beliebtes Ausflugsziel im Grünen, kamen binnen kurzer Zeit mehr als 100 000 Euro Spenden treuer Turm-Liebhaber zusammen, die in den Wiederaufbau fließen sollen.

Nun sollte man nicht meinen, dass Wohltätigkeit in Frankfurt ein vorwiegend glamouröses Business ist. Einer, der unter sehr schwierigen Bedingungen Gutes tut, ist Michael Wies, Bruder Michael genannt, Mitglied im Kapuzinerorden, der sich seit 25 Jahren an der Liebfrauenkirche um arme und obdachlose Menschen kümmert. Gegründet wurde der Treffpunkt von Michaels inzwischen verstorbenem Mitbruder Wendelin. Der verfügte über sehr viel Gottvertrauen und sehr viel Tatkraft. Sein Wahlspruch lautete: "Wenn Gott uns die Armen schickt, dann sorgt er auch für sie."

Inzwischen haben die Kapuziner-Brüder ein Unterstützernetz um sich versammelt. Manche spenden Geldscheine, andere ihre Arbeitskraft. Eine alte Frankfurter Dame spendiert regelmäßig Kuchen, ein Unternehmer bittet zu einem runden Geburtstag um Spenden für den Franziskustreff. Und ein örtlicher Malermeister, dessen Firma die Wände im Treff neu strich, reduzierte seine Rechnung um die Hälfte. Ja, Frankfurt sei eine Stadt mit Menschen, auf die man bauen könne, sagt Bruder Michael. "Sie denken an uns, hier in der Stadt aber auch über die Stadtgrenzen hinaus. Wir sind dankbar für die vielen Hände, die uns helfen."