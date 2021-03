Von Josef Grübl, Landsberg am Lech

Der Festivaltitel klingt nach Spaß im Schnee und durchtanzten Nächten, mit der Realität hat das freilich wenig zu tun: Seit sieben Jahren findet in Landsberg am Lech das Snowdance Independent Film Festival statt, dabei ist die oberbayerische Kreisstadt weder für Schneesicherheit noch für ihre Tanztempel bekannt. Dafür aber für die unabhängig produzierten Filme, die hier aufgeführt werden, für kurze Festivalwege, gute Stimmung und Veranstaltungen rund um das Thema Kino. Im Zentrum steht der Regisseur und Drehbuchautor Tom Bohn ("Tatort", "Reality XL"), seit 2018 ist er Festivaldirektor. 2020 gab es erstmalig ein Sommerfestival mit Open-Air-Screenings, dieses Jahr findet Snowdance zum ersten Mal online statt.

Eine andere Möglichkeit gibt es derzeit nicht, so wie alle anderen Kulturveranstalter musste sich Bohn fragen, ob er ganz absagen oder ins Netz gehen sollte. "Wir wollen Kunst und Kultur möglich machen", erzählt er am Telefon, "der Aufwand ist größer, aber wir ziehen das jetzt durch." Sowohl die Branche als auch das Publikum hätten ein hartes Jahr hinter sich; da wäre es nicht infrage gekommen, Snowdance auch noch abzusagen. Ein reines Streaming-Festival solle es aber nicht werden, sagt er: Neben einer täglichen Live-Übertragung von Filmgesprächen aus dem Olympia Kino plane man parallel zum Online-Programm die Filme auch im Landsberger Stadttheater zu zeigen, live vor Publikum. Wie genau das aussehen soll, weiß er einen Tag vor Festivalbeginn allerdings noch nicht: Laut Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wären von Montag, 22. März, an Öffnungen in der Kultur möglich - sofern der Inzidenzwert das zulässt. In Landsberg ist dieser vergleichsweise niedrig, einen Tag vor Festivalbeginn liegt er bei 29,9 Fällen pro 100 000 Einwohnern. Da die Zahlen bayernweit aber wieder stark ansteigen, hat das Gesundheitsministerium am Donnerstagabend lokalen Lockerungen eine Absage erteilt.

Was bedeutet das für Snowdance? "Wir wollen weiterhin auch im Stadttheater spielen", sagt Tom Bohn am Freitagvormittag am Telefon. Man müsse jetzt aber die Beratungen der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten am Montag abwarten. "In dem Moment, wo sie sich entscheiden, legen wir los", so Bohn. Er will sich nicht verrückt machen lassen und bleibt optimistisch; man habe sich auf alle möglichen Szenarien vorbereitet. "Das ist der Geist des Independent-Filmemachens", sagt er. Das Online-Programm ist ja ohnehin nicht gefährdet, in der Festival-Mediathek werden 19 Filme und 13 Kurzfilme bereitgestellt. Das Publikum kann Tagestickets oder ein Festivalticket für die ganze Woche kaufen.

Eröffnungsfilm ist das deutsche Doku-Drama "Coup"; Regisseur Sven O. Hill erzählt darin die Geschichte eines Bankräubers, der sich nach Australien absetzen will. Doch seine Freundin hat andere Pläne. Auf dem Programm stehen auch der neue Film des Bond-Regisseurs Roger Spottiswoode ("Either Side Of Midnight"), das türkische Politdrama "9,75", die Schweizer Wrestling-Doku "Ale" oder das deutsch-ukrainische Familiendrama "Rivale". Ob diese Filme jemals regulär im Kino oder Fernsehen laufen werden, ist fraglich, dafür braucht es Festivals wie das in Landsberg.

Snowdance Independent Film Festival, Sa., 20., bis So., 28. März, www.snowdance.net