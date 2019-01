27. Januar 2019, 18:42 Uhr Smart Meter Nie wieder Strom ablesen

"Smart Meter", also einen "intelligenten Stromzähler" - in diesem Falle einen Zähler mit "Gateway" Foto: SWM

Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt steht ein wesentlicher Teil der Münchner Infrastruktur vor einer grundlegenden Modernisierung: das Energienetz. Seit eineinhalb Jahren verbauen die Stadtwerke digitale Stromzähler, sie sollen irgendwann in allen Haushalten hängen. Den entscheidenden Unterschied macht aber ein zweites Gerät, das zunächst nur bei Großverbrauchern eingebaut wird: das sogenannte Gateway, ein Kommunikationsmodul. Dieses Kästchen macht den Zähler zum "Smart Meter", einem intelligenten Stromzähler. Eine sukzessive Umstellung ist gesetzliche Pflicht, sobald genügend Modelle marktreif sind - bis zum Sommer dürfte es soweit sein. "Die Messwerte werden dann alle 15 Minuten gespeichert und alle 24 Stunden an den Versorger übertragen", erklärt Christian Schembor von den Stadtwerken. Da die Daten auch zur Steuerung der Stromnetze genutzt werden, gelten bei der Übertragung sehr hohe Sicherheitsstandards. "Diese Sicherheit ist für den Verbraucher der Hauptmehrwert", meint Schembor. So könnten neue Produkte wie Ladesäulen für Elektrofahrzeuge entstehen, an denen Verbrauchs- und Bezahldaten über die besonders geschützten Kanäle übertragen werden.