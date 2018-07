22. Juli 2018, 18:54 Uhr "Slutwalk" Demo für sexuelle Selbstbestimmung

Beim Münchner "Slutwalk" haben am Samstag laut Polizei 400 Frauen und Männer für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung demonstriert. Die Kundgebung findet jährlich in zahlreichen Städten statt und geht zurück auf die Aussage eines kanadischen Polizisten aus dem Jahr 2010, der Frauen riet, sich nicht "wie Schlampen" anzuziehen, wenn sie nicht zu Opfern sexueller Gewalt werden wollten. Die Organisatoren der Münchner Demonstration betonen, dass nicht kurze Röcke oder Alkohol schuld an sexuellen Übergriffen seien - sondern die Schuld für die Tat immer beim Täter zu suchen sei.