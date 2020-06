Mensch und Tier - diese Symbiose ist untrennbar. Denn ob Freund oder Feind, das Tier war und ist für den Menschen wichtig, mancher würde sagen lebensnotwendig. Auch wenn Veganer das Gegenteil belegen und die Wissenschaft daran arbeitet, Fleisch im Labor zu züchten. Aber ums Fressen und Gefressenwerden ging es schon in der Frühzeit, auch wenn da nicht immer klar war, wer der Jäger und wer der Gejagte war. Aus der wilden Jagdbeute machte der Mensch im Lauf der Jahrtausende das domestizierte Nutztier und die eine oder andere Art wurde recht früh schon zum verhätschelten Haustier.

Die Staatlichen Antikensammlungen beleuchten nun an Beispielen aus der Zeit der griechischen, etruskischen und römischen Antike das Verhältnis von Mensch und Tier. Im frühen Griechenland wurden wilde Tiere oft als gefährliche Unholde in mythischen Geschichten dargestellt. Helden wie Herakles mussten her, um sie zu besiegen, Göttinnen wie Artemis, sie zu beherrschen. Manchen Göttern dienten sie als Statussymbole, bei religiösen Festen wurde Tiere einer göttlichen Macht geopfert. Nur wer reich war, konnte es sich leisten, Tiere als Prestigeobjekt zu halten. Das Pferd, das sportliche Wettkämpfe gewann, der edle Jagdhund oder auch hoch bezahlte Kampfhähne - sie alle finden sich schon in früher Zeit. Für die meisten Menschen des Altertums und bis in die Neuzeit waren Tiere jedoch nutzbringende Woll-, Milch-, Fleisch- und Lederlieferanten. Sie wurden gejagt, dann gehalten und gezüchtet, sie schleppten die Pflugschar, brachten Menschen an ferne Orte. Bis zur industriellen Massentierhaltung unserer Tage oder der Überzüchtung von Haustieren, die an ihren Schönheitsmerkmalen leiden, war es ein weiter Weg.

Hund, Katze, Maus - Tiere in Alltag und Mythos, Di. 30. Juni bis 10. Jan., Di-So 10-17 Uhr, Mi. 10-20 Uhr, Staatliche Antikensammlungen, Königsplatz 1, Tel. 59988830