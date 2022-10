Ein Mann ist am Sonntag in Hadern von einem Skorpion gestochen worden. Das unliebsame Souvenir hätten er und seine Freundin von einem Camping-Urlaub in Kalifornien mitgebracht, berichtet die Feuerwehr. Beim Auspacken des Zeltes sei das Tier unbemerkt herausgeschlüpft. Als der 32-Jährige morgens von der Couch aufstand, trat er auf den Skorpion und erlitt einen schmerzhaften Stich. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Mittlerweile ist er wohlauf. Den Übeltäter hatte er noch in einem Becher fangen können.