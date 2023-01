Wer schneesichere Pisten haben will, muss weit fahren - hier eine Kinderskischule nahe dem Tegernsee.

Was nutzt die Woche schon Kindern, die vorher nie auf Brettern standen und das auch hinterher nie wieder tun werden? Doch zu anderen Klassenfahrten sollten Schüler unbedingt aufbrechen.

Kommentar von Kathrin Aldenhoff

Die Erinnerung ans Skilager ist für viele eine der schönsten aus der ganzen Schulzeit. Tagsüber in der Gruppe Ski fahren, abends in einem Schullandheim in den Bergen beisammen sitzen, ratschen, spielen, Partys feiern. Und das eine Woche lang - das ist wunderbar. Und trotzdem ist das Skilager verzichtbar geworden.