Die Skibrille ist sein Markenzeichen, seine Songs hören Millionen: Ski Aggu spielt auf seiner „letzten Tour“ gleich zweimal in München. Seinen Fans kommt der Rapper am ersten Abend ganz nah – und Wiesn-Folklore darf auch nicht fehlen.

Von Benedikt Karl

Das Oktoberfest hat ein neues Festzelt, zumindest für einen Abend. Normalerweise sei es ja schwer, in so ein Zelt zu gelangen, ruft der blondierte Festwirt mit Skibrille und Vokuhila in die Menge. „Aber ihr habt’s geschafft: Ihr seid im Ski-Aggu-Zelt!“ Damit ist der Ton gesetzt, die große Feier kann beginnen, und wer am Mittwoch im ausverkauften Münchner Zenith bei Ski Aggu dabei sein darf, fühlt sich für einen Abend mindestens so exklusiv, als säße er im Käferzelt auf der Theresienwiese.