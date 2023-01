Von Oliver Hochkeppel

Das Jazz immer ernst und kopflastig sein muss, ist ein Klischee. Schon die frühen Pianisten wie Fats Waller waren große, humorvolle Entertainer. Und auch heute gibt es eine Menge Bands, die den Titel eines späten Horace-Silver-Albums mit Leben erfüllen: "Jazz has a sense of humour". Erst recht in Wien, wo Vieles mit dem ureigenen Schmäh garniert wird. So macht auch das dort seit zehn Jahren umtriebige Quartett Sketchbook mit dem Holzbläser und Elektroniker Leonhard Skorupa, dem Gitarristen Andi Tausch, dem Bassklarinettisten Daniel Moser und dem Schlagzeuger Konstantin Kräutler nicht nur lustige Bandfotos, sondern hat einen ironischen Unterton bei seinem eklektischen Kammerjazzrock kultiviert, der von ständigen Überraschungen und Stilwechseln lebt. Dass das live am meisten Spaß macht, davon kann man sich jetzt in der Unterfahrt überzeugen.

Sketchbook, Sa., 7. Jan., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94