Seit Corona engagieren sich die Verbände der freien Künste in Bayern gemeinsam. Sie haben einiges erreicht, fordern aber auf ihrer ersten Fachtagung noch mehr vom Freistaat.

Von Michael Zirnstein

Ein Auftritt wie aus einem Drehbuch. Plötzlich platzt einer in die Diskussion zur „Zukunft der Freien Szene in Bayern“, die bisher folgendermaßen verlaufen ist: Vier Experten sitzen auf dem Podium, alle vertreten dieselbe Meinung. Die Lage der selbstwurstelnden Kulturschaffenden sei ernster denn je, der Freistaat tue zwar was, nur zu wenig.