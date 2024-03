Individualität im Kollektiv: Jede Königin schillert in ihrer eigenen Farbe - sie glitzern in gold, rot, grün, blau, pink und weiß.

Von Leonore Winkler

"Geschieden, geköpft, gestorben; geschieden, geköpft, überlebt." Ein beliebter Reim in England, um sich die sechs Ehefrauen des Königs Henry VIII. zu merken. Sechs Worte für sechs Schicksale. Bei der Premiere des Musicals "Six" im Deutschen Theater nehmen sich diese Frauen den Raum, ihre Geschichte zu erzählen. Sie sagen: Wir machen history zu herstory. Es ist eines der vielen Wortspiele, das ein Lachen hervorruft, das nicht nur an den Mundwinkeln zupft, sondern den ganzen Körper schüttelt.