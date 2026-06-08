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PartnerschaftSituationships: Ist die Gen Z beziehungsunfähig?

Lesezeit: 8 Min.

Warum entscheiden sich viele junge Menschen gegen eine feste Beziehung? Ist es die Angst, sich festzulegen? Sind es Bindungsängste? Oder sind Beziehungen schlichtweg nicht mehr zeitgemäß?
Warum entscheiden sich viele junge Menschen gegen eine feste Beziehung? Ist es die Angst, sich festzulegen? Sind es Bindungsängste? Oder sind Beziehungen schlichtweg nicht mehr zeitgemäß? IMAGO/MASKOT

Sie schlafen miteinander, teilen sich das Wochenende – und sind trotzdem nicht bereit für eine feste Beziehung. Was sagt das über junge Menschen aus?

Von Marie Gueye

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Natürlich sehnt sich Sara nach Nähe und Wärme. „Aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, in einer festen Beziehung zu sein“, sagt Sara mit entschlossener Stimme. Sara, 25, ist in einer Situationship. In einer Beziehung ohne Beziehung – Nähe ohne Sicherheit, Gefühle ohne Verbindlichkeit.

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