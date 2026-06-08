Sie schlafen miteinander, teilen sich das Wochenende – und sind trotzdem nicht bereit für eine feste Beziehung. Was sagt das über junge Menschen aus?

Natürlich sehnt sich Sara nach Nähe und Wärme. „Aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, in einer festen Beziehung zu sein“, sagt Sara mit entschlossener Stimme. Sara, 25, ist in einer Situationship. In einer Beziehung ohne Beziehung – Nähe ohne Sicherheit, Gefühle ohne Verbindlichkeit.