In Gedenken an Sir Peter Jonas

Zubin Mehta, Daniel Barenboim und Ivor Bolton dirigieren in der Staatsoper.

Es war Sir Peter Jonas, der Zubin Mehta 1998 zum Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper machte. Einer seiner vielen Coups, für den das Münchner Publikum dem im April 2020 verstorbenen, ehemaligen Staatsintendanten auf ewig dankbar sein wird. Am Sonntag, 5. Juni, wird der mittlerweile 86 Jahre alte Dirigent in der Staatsoper den Taktstock heben bei einem Gedenkkonzert für Sir Peter. Mit dabei sind auch seine Kollegen Daniel Barenboim, Ivor Bolton und Sir Mark Elder sowie der junge polnische Countertenor Jakub Józef Orliński und der Bariton Martin Gantner.

Der Erlös dieses Konzerts kommt den German Doctors zugute, eine Nichtregierungsorganisation, die Peter Jonas am Herzen lag. Ärztinnen und Ärzte arbeiten un­ent­geltlich in Projekten auf den Philippinen, in Indien, Bangladesch und Kenia, um dort die gesundheitliche Versorgung nachhaltig zu verbessern.

Celebrating Sir Peter, So., 5. Juni, 12 Uhr, Bayerische Staatsoper, Karten unter www.staatsoper.de