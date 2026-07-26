„Das Tolle an Sio ist, dass er es auch etwas leiseren Kids ermöglicht, mal ihre Stärken zu zeigen.“ So fasst Tobi das Geschehen von soeben zusammen. Der 15-Jährige sitzt mit seiner Familie im Garten des Landschulheims Elkofen, das an diesem heißen Nachmittag sein Sommerfest feiert. Und zum offiziellen Programm hat auch ein musikalischer Auftritt gehört: Da konnte Tobi am Klavier glänzen, und Laurin, 16 Jahre alt, mit seiner Stimme.
Porträt„Über die Musik kann ich mit schwierigen Kids kommunizieren“
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„Sio Steinberger“ schreibt nicht nur Songs für eine bessere Welt, er wirkt auch ganz konkret darauf hin: Er hilft belasteten Kindern und Jugendlichen, durch Kreativität einen neuen Blick auf sich selbst und das Leben zu finden.
Von Anja Blum, Grafing/Aßling
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