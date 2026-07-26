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Porträt„Über die Musik kann ich mit schwierigen Kids kommunizieren“

Lesezeit: 5 Min.

Sio Steinberger ist ein Künstler, der seine Umwelt ganz genau wahrnimmt. Von der Natur bis zu den Menschen.
Sio Steinberger ist ein Künstler, der seine Umwelt ganz genau wahrnimmt. Von der Natur bis zu den Menschen. Johannes Kern/oh

„Sio Steinberger“ schreibt nicht nur Songs für eine bessere Welt, er wirkt auch ganz konkret darauf hin: Er hilft belasteten Kindern und Jugendlichen, durch Kreativität einen neuen Blick auf sich selbst und das Leben zu finden.

Von Anja Blum, Grafing/Aßling

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„Das Tolle an Sio ist, dass er es auch etwas leiseren Kids ermöglicht, mal ihre Stärken zu zeigen.“ So fasst Tobi das Geschehen von soeben zusammen. Der 15-Jährige sitzt mit seiner Familie im Garten des Landschulheims Elkofen, das an diesem heißen Nachmittag sein Sommerfest feiert. Und zum offiziellen Programm hat auch ein musikalischer Auftritt gehört: Da konnte Tobi am Klavier glänzen, und Laurin, 16 Jahre alt, mit seiner Stimme.

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