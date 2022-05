Wonach sucht der Mensch in diesen Zeiten? Die anhaltende Klimakrise, der Krieg mitten in Europa und die Corona-Pandemie haben das Gefühl von "Normalität" zerrissen und vielen Menschen eine ungewisse Zukunft beschert. Das Ausstellungsprojekt "Auf der Suche ..." will die Frage, was der Mensch sucht, mit Hilfe der Kunst angehen und aufzeigen, wie existenziell, vielschichtig und widersprüchlich unser menschliches Suchen und Sehnen ist. Beteiligt sind die Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst, die Erzdiözese München und Freising in St. Paul, die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Erlöserkirche, St. Markus und Immanuel-Nazareth und die katholische Pfarrgemeinde Heilig Geist, der Lehrstuhl für Religionswissenschaft und Religionsgeschichte der Evangelisch-Theologischen Fakultät an der LMU sowie die Klasse von Schirin Kretschmann an der Akademie der Bildenden Künste.

"Auf der Suche ...", DG Kunstraum: 12. Mai bis 22. Juli, St. Markus: 11. Mai bis 22. Juli, Nazarethkirche: 12. Mai bis 22. Juli, St. Paul: 15. Mai bis 3. Okt., Erlöserkirche: 15. Mai bis 24. Juli, Heilig Geist: 18. Mai bis 2. Juni, Akademiegalerie: 7. Juni bis 17. Juni, Infos unter www.dg-kunstraum.de