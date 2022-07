Ein beeindruckend volles Programm bietet das Sinnflut-Festival in diesem Jahr: Mehr als 60 Auftritte verschiedenster Musiker und Tänzer finden auf dem Erdinger Festplatz statt. Pop-Hits aus allen Jahrzehnten zwischen den Sechzigern und jetzt, Blues, Schlager, Jazz , Folk, Funk, Latin, Reggae, Rock werden gespielt und getanzt. Das Programm stemmen zu einem großen Teil Musiker aus Bayern - viele Gruppen sind aus München selbst. Urban Pop spielen etwa die Fliegenden Haie, das Ukulelenorchester Dorfen tritt auf, DJ Moro legt Salsa und Cha-cha-cha auf. Die Münchner Gruppe My Little Mayhem versinnbildlicht schon in sich, wie viel Verschiedenes auf dem Festival harmonisch zusammenfinden soll: Sieben Musiker, ursprünglich aus dem Bereich Ska-Punk und Metall, spielen jetzt zusammen Pop, Rock und Folk: "Kind of a mess" hieß das Debütalbum - ein geniales Chaos?

Sinnflut Festival, Festplatz Erding, bis 31. Juli, Mo.-Do., 16 - 24 Uhr, Fr. -Sa. , 15 - 1 Uhr, So., 12 - 24 Uhr