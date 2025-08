Es ist drei der musikalischen Jubilare 2025 gewidmet, also dem großen Renaissance-Komponisten Giovanni Pierluigi Palestrina (1525–1594) und dem Esten Arvo Pärt (Jahrgang 1935). Dazu kommt Pérotin, einer der wichtigsten Komponisten der Notre-Dame-Schule, gestorben um 1225 und in einer Zeit lebend, in der die Mehrstimmigkeit gerade erfunden wurde.

Singer Pur wurden 1992 – in der ursprünglichen Besetzung – von fünf ehemaligen Regensburger Domspatzen (drei Tenöre, Bariton, Bass) und einer Sopranistin gegründet und haben seither, auch durch ihre 30 CDs mit unterschiedlichstem Repertoire vom Mittelalter bis heute, immer größeres Renommee erlangt. Darunter sind zwei Lasso-CDs, Lieder der Romantik, Kompositionen von Frauen für Stimmen, zwei Weihnachts-CDs und eine spannende, den Songs von Sting gewidmete (einzige reine Pop-)Einspielung. Hier wechseln Solo- und Begleitstimmen, Ein- und Mehrstimmigkeit virtuos oder verschmelzen miteinander.

Derzeit kann man sechs verschiedene Programme aktuell für Konzerte buchen, darunter „Sounds of William“ mit Liedern von William Byrd bis Robin Williams, ein Weihnachtsprogramm, „In 80 Minuten um die Welt“ und „Vokale Pfade durchs 19. Jahrhundert“. Unter dem Motto „Singer Pur and Friends“ sind es weitere fünf Konzertprogramme.

Das Eröffnungskonzert der Singer-Pur-Tage 2025 in der Klosterkirche am Freitag, 8. August, trägt den Titel „Beata viscera“ nach dem gleichnamigen Stück Pérotins, das Nachtkonzert am 9. August hat das Motto „Summa“ nach einem Stück von Arvo Pärt, das Abschlusskonzert tags darauf widmet sich dem „Spirito santo“. So kontrastreich die Komponisten mit ihrer jeweils eigenen Klangwelt sind, so vielschichtig werden auch die Konzerte sein, zumal mit Uraufführungen von Werken Eva Kuhns, Residenz-Komponistin des Festivals, eine Brücke ganz ins Heute geschlagen wird.

Außerdem gibt es eine Orgelmatinee mit dem Würzburger Domkantor Julian Beutmiller, der schon im vergangenen Jahr ein beeindruckendes Konzert bei den Singer-pur-Tagen gegeben hat und Arvo Pärt in den Mittelpunkt rückt. Daneben sind unter dem Motto „Veni, creator spiritus“ gleichnamige Werke von Bach und Buxtehude zu erleben sowie Improvisationen Beutmillers.

In einer Tagesakademie unter Leitung von Moritz Kelber wird unter dem Titel „Von Vätern und Rettern der Kirchenmusik“ in Vorträgen die musikhistorische Stellung der drei Jubilare Pérotin, Palestrina und Pärt für sich und zueinander beleuchtet. Auch geht es darum, wie sich ihre Bedeutung im Lauf der Jahrhunderte gewandelt hat, gilt doch etwa Palestrina ebenso als Bewahrer wie Neuerer der Kirchenmusik im Kontext des Konzils zu Trient.

Alle Konzerte in der Klosterkirche Adlersberg finden bei freiem Eintritt statt.

Singer-Pur-Tage, Freitag, 8., bis Sonntag, 10. August, Klosterkirche Adlersberg, Dominikanerinnenstraße 1, Pettendorf, Infos unter www.singerpur.de