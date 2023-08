Von Andreas Meixner, Regensburg

Nichts ist so beständig wie der Wandel. Das kleine Sommerfestival auf dem verwunschenen Klosterberg, dem Adlersberg, vor den Toren Regensburgs kann ein Lied davon singen. Einst wurde es als kleiner ostbayerischer Gipfel der Alten Musik durch das legendäre und längst aufgelöste Vokalensemble Stimmwerck begründet, Singer Pur übernahm vor fünf Jahren die künstlerische Verantwortung für die drei Konzerttage und musikwissenschaftliche Tagesakademie. Man erbte außer der Idee und einem treuen Stammpublikum auch den besonderen Zauber des Dreiklangs aus Kirche, Wirtshaus und Vokalmusik aus alten Zeiten.

Die Stabübergabe gelang bestens, die eng gesetzte, monothematische Konzentration hat sich jedoch längst geöffnet, weil Singer Pur in seinem Repertoire eben doch so viel breiter aufgestellt ist als es die auf frühe Vokalmusik spezialisierten Gründer des Festivals je waren. Und auch der Wandel macht vor ihnen nicht halt. Zuletzt verabschiedeten sich nach zwei Jahrzehnten die Sopranistin Claudia Reinhard sowie der Tenor Markus Zapp als letztes verbliebenes Gründungsmitglied aus dem Ensemble, ihnen folgten Claire Elizabeth Craig und Marcel Hubner nach. Das muss sich in einer so sensiblen und feinst abgeschmeckten Klanglichkeit erst mal setzen und neu kalibrieren.

An der Fortführung der überragenden Qualität gibt es bei den drei Konzerten keinen Moment Zweifel, eher sind es das künstlerische Zuspiel und das blinde Verständnis, das sich erst wieder neu finden muss. Die überragende Souveränität, die das Ensemble bisher auszeichnete, fehlt noch gerade in den kleinen Momenten des Beginns, in manch klanglicher Zuordnung und im Beschluss der Stücke.

Um das Chanson im weitesten Sinne ging es bei den fünften "Singer Pur Tagen". Den Kern bildete die 1543 in Venedig verlegte und jüngst neu editierte Sammlung von Vokalwerken des Frankoflamen Jacques Buus, eingefasst von der Musik aus seinem zeitgenössischen Umfeld und unserer Zeit, vornehmlich aus der Feder von Komponistinnen. Die Gast-Sopranistin Flore van Meerssche aus Belgien gesellte sich als superbe Klangvariation hinzu.

Berückend schöne Momente belohnen den Mut, neu zu denken

Als "Composer in residence" war die bulgarische Pianistin, Sängerin und Komponistin Stanislava Stoytcheva (geboren 1975) eingeladen, die eigens drei Stücke dem Ensemble lautmalerisch und klangschön förmlich auf dem Leib geschrieben hat. Als eigenwilliger, aber charaktervoller Kontrast saß dann oftmals Margit Kern mit ihrem Akkordeon zwischen den Sängern, antwortete mit freien Improvisationen auf den Gesang, begleitete die alten Sätze colla parte oder trumpfte, wie im Nachtkonzert des zweiten Tages, mit einem grandiosen Solostück aus der Feder des amerikanischen Komponisten Earl Kim auf.

Die Symbiose zwischen alt und neu funktioniert nicht immer, andererseits gelingen dann auch wieder berückend schöne Momente, die den Mut belohnen, neu zu denken. Auch der betörende Schlag des Tam-Tam im eindringlichen Gebet von Veljo Tormis steht für die Repertoire-Öffnung des Festivals, weg von einstigen Festtagen für Puristen der Alten Vokalmusik hin zu einer ganz auf Singer Pur zugeschnitten Visitenkarte.

Dafür stand am Ende das Sonntagskonzert als typisches Kaleidoskop des Singer-Pur-Universums. Da begegneten sich Motetten von Ludwig Senfl, Hans Leo Hassler und Johannes Eccard aus dem 15. und 16. Jahrhundert mit Arvo Pärt und Pop-Arrangements von Sting sowie neueren Werken von Joanne Metcalf und Stanislava Stoytcheva. Das Agnus Dei von Antonio Ingegneri setzt mit seiner inniglichen Friedensbitte den Schlussstein nach drei intensiven Festivaltagen, die von einer erwartungsvollen Aura des Aufbruchs und Neubeginns umgeben waren.