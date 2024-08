Von Andreas Meixner, Regensburg

Der auratische Adlersberg unweit von Regensburg war in all den vergangenen Jahren immer ein Pilgerort erlesener Mehrstimmigkeit der Renaissance. Die Mitglieder von Singer Pur, die in der Nachfolge der Alte-Musik-Spezialisten „Stimmwerck“ das kleine Kultfestival 2019 übernommen haben, brechen – zumindest für diesen Sommer – mit dieser Tradition zugunsten eines weit aufgefächerten Kaleidoskops der Vokalmusik des 19. Jahrhunderts und fluten in vier Konzerten den alten Klosterhügel mit den Klängen der Romantik.