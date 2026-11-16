Es passiert gar nicht so oft, dass man im Theater einen Abend erlebt, der wundervolle Poesie mit ganz großem Unsinn vereint. Man könnte auch sagen, „Sinatra: Perfectly Frank“ ist zwei Abende in einem. Wer zur Sentimentalität neigt – es geht um Frank Sinatra, wer sollte da nicht sentimental werden -, kann in einem warmen Gefühl vor sich hinträumen und sich an großartig gesungenen, naturgemäß wunderschönen Songs erfreuen. Wer versponnenen Unsinn liebt, lacht sich schlapp. Im Hofspielhaus passiert nun eben beides.