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Frank-Sinatra-Hommage im HofspielhausCool, charmant, großartig gesungen

Lesezeit: 1 Min.

Burkhard Kosche, hier mit Pola Jane O'Mara, sieht nicht nur aus wie Sinatra, er singt auch immer mehr so.
Burkhard Kosche, hier mit Pola Jane O'Mara, sieht nicht nur aus wie Sinatra, er singt auch immer mehr so.
Foto: Michael Klinksik

Er ist immer noch da: „Sinatra: Perfectly Frank“ vereint wundervolle Poesie mit großem Unsinn. Und bietet sehr viel mehr als einen simplen Frank-Sinatra-Liederabend.

Kritik von Egbert Tholl

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Es passiert gar nicht so oft, dass man im Theater einen Abend erlebt, der wundervolle Poesie mit ganz großem Unsinn vereint. Man könnte auch sagen, „Sinatra: Perfectly Frank“ ist zwei Abende in einem. Wer zur Sentimentalität neigt – es geht um Frank Sinatra, wer sollte da nicht sentimental werden -, kann in einem warmen Gefühl vor sich hinträumen und sich an großartig gesungenen, naturgemäß wunderschönen Songs erfreuen. Wer versponnenen Unsinn liebt, lacht sich schlapp. Im Hofspielhaus passiert nun eben beides.

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