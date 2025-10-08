Fünf Jahre lang war Sina Wilke die Gerichtsmedizinerin Sandra Mai in der ZDF-Serie „Rosenheim-Cops“. 2021 war dann Schluss für sie, die Schauspielerin wollte neue Wege einschlagen. Privat lebt sie seither ihr kreatives Talent aus, denn vor ihrem Schauspielstudium absolvierte sie ein Industrie- und dann ein Modedesignstudium. Die in München lebende Vintage-Liebhaberin schneidert und designt ihre eigenen Klamotten. Die Schauspielerei steht jedoch nach wie vor an erster Stelle. So ist sie derzeit in der bayerischen Komödie „Zweigstelle“ zu sehen, die seit 9. Oktober in den Kinos läuft und beim Filmfest München den SZ- und BR-Publikumspreis gewonnen hat. Am Mittwoch, 15. Oktober, startet in der ARD die neue Staffel der Serie „Hubert ohne Staller“. In der Folge „Wenn die Musik spielt“ spielt Sina Wilke die Rolle der „Biene“.

Montag: Schätze und Schätzchen

Vom Gürtel bis zur Abendgarderobe im Old-Hollywood-Stil: Im Laden „Vintage Love“ in der Frauenstraße in München bekommt man Ausgefallenes. (Foto: Robert Haas)

Neben Hörbuchaufnahmen habe ich heute Zeit für einen kleinen Second-Hand-Bummel. Ich mag es, wenn Dinge eine Geschichte erzählen. Außerdem spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle in meinem Leben. Am liebsten starte ich meine kleine Schatzsuche in Haidhausen im „Blaugold“ in der Metzstraße. Sollen es besonders extravagante Teile sein, geh’ ich noch bei „Vintage Love“ in der Frauenstraße vorbei. Seit meinem Produktdesign-Studium habe ich das Nähen für mich entdeckt: Dinge in einen neuen Kontext zu bringen und so neu zu interpretieren fasziniert mich. Ich empfehle wärmstens den Nähbedarf-Laden Orag am Oberanger. Eine Reise in die Vergangenheit. Der Laden hat neben einer überwältigenden Knopfauswahl alles, was das Näherinnenherz höher schlagen lässt. Dazu gibt es eine hingebungsvolle Beratung.

Dienstag: Schräge Behörde

Ein kleines visuelles Häppchen Münchens ist für mich das Müller'sche Volksbad. In dieser wunderschönen Jugendstil-Kulisse schwimmt es sich gleich viel erhabener. Wer Zeit mitbringt, sollte unbedingt noch den Saunabereich besuchen und sich in ein dampfendes Bad wie im alten Rom begeben. Kleiner Insider: In der großen Badehalle wurde eine Szene des Kinofilms „Zweigstelle“ gedreht. Die schwarze Komödie von Regisseur Julius Grimm läuft seit 9. Oktober in den Kinos und ich bin als Frieda dabei. Der Film handelt von der Zweigstelle Süd, der bayerischen Jenseits-Behörde, deren schräge Beamte darüber entscheiden, was die Bürger nach dem Tod erwartet. Skurril und witzig! Auf dem Filmfest München wurden wir mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Also geht es am Abend ins Kino. Eines meiner Lieblingskinos ist das City. Da ich als Studentin hier gejobbt habe, hat dieser Ort einen festen Platz in meinem Herzen, und es gibt hier das beste Popcorn der Stadt. Empfehlung: Eine Mischung aus süß und salzig.

Mittwoch: In der Schlager-Welt

In der Folge „Wenn die Musik spielt“ aus der ARD-Reihe „Hubert ohne Staller“ kann Oma Bärbel (Saskia Vester, 2.v.l.) endlich ihren Alexander (Steffen Wink, l.) heiraten. (Foto: ARD/Thomas Neumeier)

Heute steht eine Trainingsstunde in meinem Studio „Munich Poledance“ an. Das Tolle am Pole-Sport ist die Community. Jeder ist hier willkommen, egal welcher Körper, welches Geschlecht, welcher Trainingsgrad. Der Support untereinander beflügelt und man freut sich miteinander, wenn wieder jemand den „Shoulder-Mount“ „elegant“ bis nach oben schafft. Da mich der Heimweg bei Sam's Falafel in der Augustenstraße vorbeiführt, ist klar, dass es zum Abendessen die hausgemachten Bällchen vor dem Fernseher gibt. Sie passen perfekt zu meinem Abend. Um 18.50 Uhr starten die neuen Folgen „Hubert ohne Staller“ im Ersten. „Wenn die Musik spielt“ heißt die heutige, in der ich die Rolle der Biene in der schillernden Welt der Schlagermusik spiele.

Donnerstag: Voralpenidylle

Ausblick an der Burgruine Hohenwaldeck auf den Schliersee. (Foto: IMAGO/Jan Eifert)

Aktuell drehe ich für die ZDF-Fernsehreihe „Frühling“. Das heutige Motiv führt mich in der Morgendämmerung an den glitzernden Schliersee. Privat fahre ich häufig mit dem Zug hierher und empfehle jedem die Fahrt mit der Bayerischen Regionalbahn, in der man entspannt zurückgelehnt die Voralpenidylle an sich vorbeiziehen lassen kann. Im Sommer lockt mich häufiger einer der umliegenden höheren Berge, um den Kopf frei zu wandern. Mit wenig Zeit entscheide ich mich für den halbstündigen Aufstieg zur Burgruine Hohenwaldeck. Hier hat man einen wunderbaren Ausblick über den See. Abends bin ich im Volkstheater verabredet. Kollegen zeigen das Kultstück „Felix Krull“ nach Thomas Mann, das sich um den gleichnamigen Kleinkriminellen dreht und ein irrwitziges Fest ist. Die Karten sind regelmäßig ausverkauft, deshalb frühzeitig buchen!

Freitag: Ausstellung und Absacker

Kleine, stilvolle Bar: Barchef André Meier bei der Zubereitung eines Cocktails im „The High“. (Foto: Stephan Rumpf)

Da es gestern wahrscheinlich etwas länger wurde, beginnt mein Tag mit einem Ofenkartoffel-Brunch auf dem Viktualienmarkt. Der Laden „Caspar Plautz“ erfindet den Klassiker Kartoffel unfassbar lecker neu. Abends geht es um 19 Uhr zur Vernissage „Die Werkstatt der Zukunft: Frauen von heute, Visionen für morgen“ in der Pasinger Fabrik. Neben meiner befreundeten Künstlerin Janina Totzauer stellen 32 Künstlerinnen ihre Arbeiten im Rahmen der Jahresausstellung der Gedok München aus. Ich freue mich auf die Arbeiten der Frauen zu zeitgemäßen Themen wie Verantwortung und Verortung innerhalb einer sich wandelnden Gesellschaft. Danach zieht es mich vielleicht ins Glockenbachviertel, welches mich mit seinen Bars und Restaurants immer wieder liebevoll beherbergt und leicht angedüdelt ausspuckt. Für den kleinen Hunger liebe ich die Pizzastücke von Kinky Slice. Ein echtes Juwel, auch für Veganer. Für einen Absacker zieht es mich oft noch ins „The High“. Eine kleine, stilvolle Bar, die mit tollen Longdrinks. Unbedingt den Basilisk probieren!

Samstag: Eine Nacht lang Kunst

Bei der Langen Nacht der Museen wird München zur nächtlichen Entdeckungslandschaft Ein Shuttlebus bringt die Besucher von Ausstellung zu Ausstellung, hier zur Glyptothek am Königsplatz. (Foto: Stephan Rumpf)

Schon in meiner frühen Jugend, als ich in entlegenen Käffern Oberfrankens Prospekte austrug, war ich fasziniert davon, in fremde Wohnungen zu spähen. Es hatte etwas Beruhigendes, draußen durch die Kälte zu stapfen und drinnen die Lichtstimmungen – oder wenn wir ehrlich sind, auch ästhetisch „sehr lichte Stimmungen“ zu beobachten. Wahrscheinlich hat die frühe Prägung mich später zum Designstudium getrieben. Dieses voyeuristische Moment und meine Vintage-Leidenschaft lassen sich wunderbar bei den Hinterhof-Flohmärkten verbinden, heute in Allach. Abends lädt dann „Die Lange Nacht der Museen“ zum Flanieren ein! Ich mag den Happening-Charakter dieser Veranstaltung. Man streift zusammen durch die Ausstellungen, fährt gemeinsam im Bus weiter, philosophiert über Gesehenes.

Sonntag: Ansichten mit Zungenschlag

War die immer leicht angesüffelte Mary from Bavary bislag nur eine Figur in Luise Kinsehers Typen-Kabarett, nimmt sie nun das ganze aktuelle Programm ein. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Sonntag ist mir heilig. Ein Tag der Woche soll ungeplant sein und Platz für Spontanität halten. Zum Beispiel für ein ausgiebiges Frühstück und viel Katzen-Bespaßung. Manchmal arbeite ich Nähprojekte auf, währenddessen ich mir fesselnde Geschichten vorlesen lasse. Meine Liebe gilt kleinen Geheimnissen und großen Detektiven und Detektivinnen, von Hercule Poirot bis zu den „Drei ???“, die mich seit meiner Kindheit begleiten. Gerade lausche ich gebannt, wie Matthias Köberlin „Die Auferstehung“ von Andreas Eschbach interpretiert. Das Hörbuch spielt mit vielen Jahren Abstand im Kosmos der Drei Detektive aus Rocky Beach. Und dann steht doch noch ein letztes Abendprogramm auf dem Plan: Luise Kinseher tritt heute mit ihrem Soloprogramm „Mary from Bavary“ im Lustspielhaus auf.

Sina Wilke, geboren 1985 in Forchheim/Oberfranken, studierte nach einem abgeschlossenen Industriedesign-Studium Schauspiel in München. Seit ihrem Abschluss ist sie in unterschiedlichen Film- und TV-Formaten zu sehen, ihre Stimme in Hörbüchern und ab Januar 2026 in „Woodwalkers II“ als Pumamutter Nimca zu hören. Einem breiten Publikum wurde sie als Gerichtsmedizinerin Sandra Mai im ZDF-Kultkrimi „Die Rosenheim-Cops“ bekannt. Aktuell ist sie in der Kinokomödie „Die Zweigstelle“ sowie bei „Hubert ohne Staller – Hier spielt die Musik“ in der ARD zu sehen.