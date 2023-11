Sina Reiß wurde zwar in Berlin geboren, gab aber beim Singspiel auf dem Nockherberg die Grünen-Politikerin Katharina Schulze so überzeugend, dass Schulze Reiß sogar "cooler" als sich selbst fand. Dass die Schauspielerin nicht nur komödiantisches Talent hat, sondern auch erfolgreich in verschiedene Charaktere schlüpfen kann, beweist sie regelmäßig in diversen Fernsehsehrollen. Zurzeit löst sie als Assistentin an der Seite der blinden Anwältin "Die Heiland" in der ARD knifflige Fälle (dienstags, 20.15 Uhr).