Von Sabine Reithmaier, Nürnberg

Inspirierend, leidenschaftlich und offen - so stellt sich Simone Schimpf das Neue Museum in Nürnberg vor. Seit Juli 2021 ist sie Direktorin des staatlichen Museums für Kunst und Design. Nimmt man die Fülle der Ausstellungen, die das Haus jedes Jahr auf die Beine stellt, zum Maßstab, treffen die drei Begriffe auf das Haus am Klarissenplatz jetzt schon zu. Schimpf schüttelt den Kopf. "Wir transportieren das noch nicht genug", sagt sie, die Corporate Identity sei viel zu zurückhaltend. Aber davon abgesehen fühlt sich die promovierte Kunsthistorikerin in Nürnberg ausgesprochen wohl. Sie sei sehr glücklich hier, sagt sie. "Jedes Mal, wenn ich durch das Museum gehen, freue ich mich riesig, ein funktionierendes Haus mit einer so tollen Architektur zu haben."

Das ist nachvollziehbar, bedenkt man, dass Schimpf von 2013 bis 2021 das Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt leitete und dort - wie schon ihr Vorgänger - hoffte, die Eröffnung des Neubaus zu erleben. Das hat nicht geklappt, in Ingolstadt ist immer noch Baustelle. Schimpf verfolgt die diversen Verzögerungen zwar interessiert, aber zu ihrer Erleichterung doch nur mehr aus der Ferne. Wie in Ingolstadt aber setzt sie sich auch in Nürnberg mit der Frage auseinander, wie sie zeitgenössische Kunst und Design im Museum so zusammenbringt, dass sich die Bereiche wechselseitig befruchten und ergänzen.

Sie will die Erdung an den Standort haben, keine eingeflogenen Projekte

Das Haus und die Mitarbeiter seien sehr flexibel, sagt Schimpf. "Es ist wirklich toll, mit welchem Engagement hier gearbeitet wird." Viele der Kollegen seien seit der Eröffnung im Jahr 2000 im Haus und identifizierten sich mit dem Museum. Tatsächlich ist es schier unglaublich, wie oft im Neuen Museum umgehängt wird, von den zahlreichen, parallel laufenden Sonderausstellungen ganz zu schweigen. "Wer viermal im Jahr kommt, sieht immer Anderes" sagt Schimpf. Ihr ist es wichtig, mit den Ausstellungen an die eigene Sammlung anzuknüpfen oder Themen zu besetzen, die für den Ort und Region interessant sind. "Ich will die Erdung an den Standort haben, keine eingeflogenen Projekte, die wie Satelliten kreisen."

Detailansicht öffnen Momente einer Stadt: Car Park, New York, 1965 von Evelyn Hofer. (Foto: Evelyn Hofer, Courtesy Galerie m, Bochum und Estate of Evelyn Hofer)

Detailansicht öffnen Evelyn Hofer: East 69th Street, New York, 1964. (Foto: Evelyn Hofer, Courtesy Galerie m, Bochum und Estate of Evelyn Hofer)

Die Umsetzung dieses Grundsatzes lässt sich gut in der aktuellen Ausstellung "Evelyn Hofer meets Richard Lindner" studieren. Die "berühmteste 'unbekannte' Fotografin Amerikas", so der Kunstkritiker Hilton Kramer, und der Maler, der seine Kindheit und Jugend in Nürnberg verlebte, emigrierten während der Zeit des Nationalsozialismus aus Deutschland und lernten sich in New York kennen. Einzelausstellungen zu beiden Künstlern gab es bereits etliche, doch das Neue Museum spannt sie erstmals zusammen, erzählt die Geschichte ihrer New Yorker Jahre, erinnert an ihre Freundschaft und Liebe. Im Mittelpunkt stehen Hofers zeitlos schöne New York-Aufnahmen. Wolkenkratzer, Häuserschluchten, Straßenkreuzer, schrille Werbebotschaften und immer wieder Menschen, lachende Ladys mit imposanten Hüten genauso wie ernst blickende Arbeiter oder Künstler wie ihr Freund Lindner. Keine spontanen Schnappschüsse. Hofer (1922-2009) wollte das Wesentliche erfassen und nahm sich dafür viel Zeit. Ihre Eltern hatten 1933 ihre deutsche Staatsbürgerschaft aufgegeben, waren erst nach Spanien, dann in die Schweiz und schließlich nach Mexiko gezogen. 1946 übersiedelte Hofer nach New York, um dort als Fotografin für berühmte Magazine arbeiten.

Detailansicht öffnen Aber nicht nur die Stadt, auch ihre Bewohner hat Evelyn Hofer fotografiert: Policeman, 59th St., New York, 1964. (Foto: Evelyn Hofer, Courtesy Galerie m, Bochum und Estate of Evelyn Hofer)

Detailansicht öffnen Evelyn Hofer: Bride with Bouquet of Red Roses, New York, 1974. (Foto: Evelyn Hofer, Courtesy Galerie m, Bochum und Estate of Evelyn Hofer)

Lindner (1901-1978), nicht nur Jude, sondern auch aktives Parteimitglied der Sozialdemokraten, flüchtete 1933 erst nach Paris und setzte 1941 nach New York über. Sein Geld verdiente er als Werbegrafiker. Als Maler verknüpft er die karikaturistischen Elemente der Neuen Sachlichkeit mit der schillernd leuchtenden Farbflächigkeit von Pop Art, als deren Vorläufer er gilt. Die Originale Lindners, die das Neue Museum besitzt, zählen zu den großen Schätzen des Hauses. Evelyn Hofer hat es übrigens sogar auf sein berühmtes Gemälde "The Meeting" (1962) geschafft, in der Ausstellung nur als Reproduktion vertreten ist - das MoMA wollte das Bild nicht verleihen.

In Nürnberg wird die Geschichte der beiden Emigranten nicht nur mit Fotos und Gemälden erzählt, sondern auch mit Spielzeug, das Lindner sammelte und Hofer fotografierte, sowie anderen Gegenständen aus Hofers Nachlass. In der Mitte der Schau an einem imaginären Times Square, stehen Tische mit Ansichtskarten, die sich die beiden schrieben. Tatsächlich baute Lindner in die Mitteilungen an sein "Schnutzelputz" auch fränkische Dialektwörter ein. Aus München meldet er ihr in den Fünfzigerjahren freilich, es habe keinen Zweck, hier seine Bilder zu zeigen. "Alles ist abstrakt." Eine Besonderheit sind Hofers Obst-Stillleben, so perfekt, dass man sie im schnellen Vorbeigehen für Gemälde halten kann. "Eigentlich wollten wir die Aufnahmen anfangs nicht zeigen, thematisch passen sie nicht, aber dann konnten wir nicht widerstehen", sagt Schimpf.

Detailansicht öffnen Ihren Freund Richard Lindner hat Evelyn Hofer in den Fünfzigerjahren in seinem New Yorker Studio fotografiert. (Foto: Andreas Pauly/Evelyn Hofer, Courtesy Galerie m, Bochum und Estate of Evelyn Hofer)

In den sechs Fassadenräumen des Museums präsentieren sich erstmals Werke des Münchner Sammlerpaar Annette und Rainer Stadler. Fabelhaft die strenge Ästhetik, die die Arbeiten von Gerold Miller, Gregor Hildebrandt, Brigitte Kowanz und Heimo Zobernig eint (bis 11.9.). Nicht erstaunlich, dass diese einladenden Schaufenster die Besucher zum Kommen animieren. Das Museum hat inzwischen wieder die Besucherzahlen vor Corona erreicht. 70 000 Gäste kommen alljährlich, laut Schimpf ein überwiegend junges Publikum zwischen 30 und 40 Jahren.

Unter ihrer Ägide hat das Museum seine Formate überprüft, um herauszufinden, welche Besucher gut, welche noch nicht erreicht werden. "Familien sind wir noch nicht so brillant, Schulklassen sind wir toll", bilanziert Schimpf. Daher veranstaltet das Haus jetzt nicht nur die klassischen, sondern eigene Familien-Vernissagen. "Klappt super", sagt Schimpf, während sie durch "Double up" läuft, den spielerischen angelegten Dialog zwischen Kunst und Design im Erdgeschoß. Ein höchst vergnüglicher Spaziergang mit vielen Perspektivwechseln, den Schimpf gemeinsam mit Angelika Nollert, Leiterin der neuen Sammlung in München und übrigens bis 2014 Chefin in Nürnberg, zusammengestellt hat. Nur einmal wird es richtig ernst im Saal mit Kriegsteppichen aus Afghanistan. Es dauert, bis man die Motive mancher Ornamente erkennt: Panzer, Helikopter, Gewehre.

Dann im Obergeschoß der Saal mit den vielen Arbeiten Gerhard Richters. Vergisst man leicht, dass das Neue Museum dank der Dauerleihgabe der Sammlung Böckmann die drittgrößte Sammlung an Werken von Richter weltweit hat. Das dürfe natürlich nicht so bleiben, sagt Schimpf, Richter müsse "ein neues Herzstück" werden, auch mit Hilfe von digitalen Formaten. "Die Besucher müssen bei uns viel mehr über Richter erfahren."

Gemeinsam mit Chemnitz zeigt Nürnberg Kunst, die der Bund in den vergangenen fünf Jahren angekauft hat

Die Pläne für nächstes Jahr? Schimpf holt kurz Luft. Erst kommt der Münchner Videokünstler Christoph Brech, der den Kubus für acht Wochen als große Videokabine nutzt und ein fürs Haus maßgeschneidertes Programm zeigt. Dann eine Ausstellung zum Thema Vögel. " Es geht nicht bloß um Vögel in der Kunst, sondern wir wollen uns auch mit deren Bedrohung beschäftigen." Aber vorher - sie bleibt abrupt stehen - kommt noch "Mit der Tür ins Haus fallen" (ab 22.11.), in der erstmals die Kunst, die der Bund während der vergangenen fünf Jahre angekauft hat, außerhalb der Bundes­kunst­halle in Bonn gezeigt wird. "Machen wir gemeinsam mit Chemnitz", sagt Schimpf, sichtlich zufrieden mit dem Zeichen, das sie mit der Ausstellung setzt. Chemnitz setzte sich bekanntlich gegen die Franken-Metropole im Rennen um den Titel "Deutsche Kulturhauptstadt Europas 2025" durch, was manche Nürnberger sehr verdross. Die Stadt sei kein guter Verlierer gewesen, findet Schimpf. Daher sei die gemeinsame Ausstellung ein wichtiges Signal.

Was ist, wenn Corona oder die Energiekrise alle Pläne zunichte machen? Schimpf zuckt mit den Schultern. "Vielleicht machen wir Bewegungskunst. Oder bieten wärmende Gedanken vor der Kunst an. Oder wir sparen Strom und machen im Dunkeln Taschenlampenführungen." Letztlich alles nur eine Frage von Vermittlungsformaten.

Evelyn Hofer meets Richard Lindner. Die Fotografin und der Maler in New York. Bis 9.10., Neues Museum Nürnberg.