Mitten im Wiesn-Trubel verliebt sich eine Kellnerin in einen Geschäftsmann. Doch wie entsteht ein Liebesfilm darum auf dem größten Volksfest der Welt? Ein Nachmittag am Set zeigt, wie viel Echtheit im fertigen Film stecken wird.

September steht drauf, Oktober steckt drin, November ist es geworden: Um Simon Verhoevens neuen Film ranken sich viele Geheimnisse, er drehe auf dem Oktoberfest, hieß es, bei laufendem Betrieb, mit tausenden Komparsen und internationalen Stars. Immer neue Gerüchte sickerten durch, immer neugieriger wurde man. An einem trüben Herbsttag im November löst er die Geheimnisse auf, zumindest die meisten: Der Münchner Filmemacher („Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“) hat zu einem Studiobesuch nach Penzing geladen, einen Nachmittag lang darf man die Dreharbeiten seines noch namenlosen Spielfilms über das Oktoberfest begleiten. Dieser soll nächstes Jahr bei Netflix zu sehen sein. Natürlich pünktlich zum Wiesn-Auftakt.