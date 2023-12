Mit "Girl You Know It's True (Szene mit Tijan Njie und Elan Ben Ali) hat Simon Verhoeven die Geschichte des Popduos "Milli Vanilli" verfilmt.

In den vergangenen Wochen war Simon Verhoeven viel unterwegs, hatte doch der neue Film des Regisseurs gleich in mehreren Städten Premiere. Da gab es viel zu tun, er stand auf der Bühne, schrieb Autogramme, beantwortete Journalistenfragen, ließ sich mit seinen Schauspielern fotografieren. Jetzt ist er wieder zurück in München, hier wurde er geboren, hier lebt er auch mit seiner Familie. Mit ihr geht er in der Woche vor Weihnachten ins Kino oder in Kaffeehäuser, ins Lenbachhaus oder zum Fußball-Training seines Sohns. Verhoeven hat sich viel vorgenommen, da vergisst man fast den eigenen Kinostart. Aber nur fast.