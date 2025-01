Der Musiker der Band „Gankino Circus“ freut sich in der Woche von 20. bis 26. Januar auf Hip-Hop in der Olympiahalle, seine Premiere im Lustspielhaus und den „Kaiser von Österreich“.

Wenn man in Mittelfranken auf dem Land aufwächst und irgendwann realisiert, dass man hier nicht für immer bleiben kann, weil das eigene Leben sonst das Gegenteil von Rock’n’Roll werden könnte, zieht man entweder nach München, Würzburg oder Erlangen. Simon Schorndanner wollte ganz weit weg und ist nach der Schule in den Osten gezogen. Seitdem ist er Leipziger mit Leib und Seele. Dennoch ereilt ihn immer wieder das Heimweh, die er beschreibt als eine seltsame Sehnsucht nach Leberkässemmeln, verwaisten Bushaltestellen und dem Dialekt seiner Oma. Mit seiner fränkischen Band Gankino Circus war er schon in jedem Winkel des Freistaats auf Tour. Diese Woche ist Schorndanner mit Gankino Circus wieder in der Stadt: Am 23. Januar hat das neue Programm „Das Gegenteil von Rock’n’Roll“ im Lustspielhaus Premiere.