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Simon Rattle und die BR-SymphonikerWenn im Konzertsaal orchestraler Wahnsinn ausbricht

Lesezeit: 1 Min.

Farbenreich und virtuos: Chefdirigent Simon Rattle mit seinem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks .
Farbenreich und virtuos: Chefdirigent Simon Rattle mit seinem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks .
Foto: Astrid Ackermann

Simon Rattle und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks präsentieren in der Isarphilharmonie einen Strawinsky-Abend, der reicher und vielfältiger nicht sein könnte.

Kritik von Paul Schäufele

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Einen handfesten Skandal mit wütendem Publikum wie bei seiner Uraufführung 1913 in Paris provoziert dieses Stück nicht mehr. Im Gegenteil: Kaum ein anderes Werk bringt die Zuhörenden so zuverlässig zum Klatschen. Und das, obwohl am Ende eine junge Frau tot zusammenbricht. Aber Strawinskys „Le sacre du printemps“ ist nun mal eine Ikone der Moderne und vor allem ein bombastisches Show-Stück, mit dem das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) in der Isarphilharmonie zeigen kann, wie fantastisch farbenreich, ungehemmt virtuos und konsequent spannungsbetont es musizieren kann.

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SZ PlusVon Michael Stallknecht

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