Einen handfesten Skandal mit wütendem Publikum wie bei seiner Uraufführung 1913 in Paris provoziert dieses Stück nicht mehr. Im Gegenteil: Kaum ein anderes Werk bringt die Zuhörenden so zuverlässig zum Klatschen. Und das, obwohl am Ende eine junge Frau tot zusammenbricht. Aber Strawinskys „Le sacre du printemps“ ist nun mal eine Ikone der Moderne und vor allem ein bombastisches Show-Stück, mit dem das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) in der Isarphilharmonie zeigen kann, wie fantastisch farbenreich, ungehemmt virtuos und konsequent spannungsbetont es musizieren kann.