Kritik von Reinhard J. Brembeck

Die BR-Sinfoniker wuchten im Herkulessaal all ihr Können und all ihre Tugenden auf die Bühne: Klangkraft, Rasanz, Sinnlichkeit, Raumgefühl, Neugier. So entfesseln sie ein Inferno, gegen das die Apokalypse ein Kuschelparadies ist. Und mitten in diesem Inferno sitzt gelassen der BR-Solotubist Stefan Tischler. Er haucht in sein Instrument, er lässt die Tieftöne, detonieren, er lockt, droht, spricht, atmet, jubelt. Ganz ohne erkennbare Mühe, ein Wunder.