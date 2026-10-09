Simon Rattle macht weiter. Bis 2033 hat der 71-Jährige seinen Vertrag als Chefdirigent von Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) verlängert, wie der BR mitteilt. Damit setzt Rattle seine ursprünglich auf fünf Jahre angelegte Tätigkeit an der Spitze des Ensembles um weitere fünf Jahre fort. Übernommen hatte der Brite die Position zur Spielzeit 2023/2024, nachdem sein Vorgänger Mariss Jansons im Dezember 2019 gestorben war.

Rattle kam damit zu einem Orchester, das er nicht erst seit seinem Debüt 2010 mit Robert Schumanns „Das Paradies und die Peri“ kennt. Der 16-Jährige hörte in seiner Heimatstadt Liverpool das Münchner Orchester unter dessen legendärem Leiter Rafael Kubelík mit Beethovens Neunter, eine prägende Erfahrung. Seit Rattle, zu dessen musikalischen Stationen unter anderem das City of Birmingham Symphony Orchestra und seine 16 Jahre bei den Berliner Philharmonikern gehören, seine Tätigkeit als BRSO-Chefdirigent ausübt, setzt er eigene Akzente als Orchesterleiter.

Simon Rattle und die BR-Symphoniker : Wenn im Konzertsaal orchestraler Wahnsinn ausbricht Simon Rattle und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks präsentieren in der Isarphilharmonie einen Strawinsky-Abend, der reicher und vielfältiger nicht sein könnte. SZ Plus Kritik von Paul Schäufele ...

Wie auch schon an seinen früheren Wirkungsstätten engagiert sich Rattle stark für Musikvermittlung. In seiner Antrittsspielzeit etwa brachte er in einem „Symphonischen Hoagascht“ vier bayerische Blasmusikkapellen – die er zuvor auch an ihren Stammorten besucht hatte – und das BRSO in einem großen Konzert im Münchner Showpalast zusammen. Bei „Singen mit Sir Simon“ sangen im Sommer 2026 über 500 Sängerinnen und Sänger aus zwölf Chören des Freistaats unter Rattles Leitung unter anderem Carl Orffs „Carmina Burana“.

Eine für das BRSO neue Facette orchestralen Musizierens hat Rattle mit einer Konzertreihe eingebracht, die sich auf Alte Musik in historisch informierter Aufführungspraxis konzentriert. Anerkennung erfuhr Rattle während seiner Zeit als BRSO-Chef unter anderem 2025, als er mit dem Ernst von Siemens Musikpreis einen der weltweit wichtigsten Musikpreise erhalten hat. Zudem bekam er mit dem Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst in diesem Jahr die wichtigste Auszeichnung, die der Freistaat zu vergeben hat.

Ich kann die kommenden Jahre kaum erwarten Sir Simon Rattle

Aber auch einzelne Ergebnisse seiner bisherigen Arbeit mit dem BRSO wurden mit international bedeutsamen Preisen gewürdigt, unter anderem die Aufnahmen von Joseph Haydns „Die Schöpfung“ oder Mozarts „Idomeneo“ – konzertante Opernproduktionen wurden ein weiterer Schwerpunkt unter Rattles künstlerischer Leitung. Nach „Idomeneo“ und Alban Bergs „Wozzeck“ mit Christian Gerhaher soll im kommenden Februar Claude Debussys „Pelléas et Mélisande“ aufgeführt werden.

Die Aufnahmen von Wagners vier „Ring“-Teilen, die Rattle schon vor Unterzeichnung seines Vertrags als BRSO-Chef begonnen hat, sollten ursprünglich mit der „Götterdämmerung“ am neuen Münchner Konzertort abschließen. Weil aber der Zeitplan für den Neubau des Konzertsaals noch völlig offen ist, bleibt es fraglich, ob dies noch in die nun vereinbarte Vertragslaufzeit fällt. Dennoch zeigt sich Rattle glücklich an seinem Platz. „Es gibt eine übliche Art, auf eine Vertragsverlängerung zu reagieren, aber ich bringe sie einfach nicht übers Herz. Für mich ist es klar: Ich liebe diese Musikerinnen und Musiker, diese Sängerinnen und Sänger, und ich war noch nie glücklicher“, so der Chefdirigent. „Ich kann die kommenden Jahre kaum erwarten und sehe ihnen mit Freude entgegen.“