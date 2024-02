Von Reinhard J. Brembeck

Das also ist Liebe. Simon Rattle ist erst seit Spielzeitbeginn der Chef der BR-Symphoniker, schon aber lieben ihn Musiker wie Publikum. Anders kann der Schlussapplaus jetzt in der Isarphilharmonie nicht gedeutet werden, so feiert man Herzensmenschen. Rattle seinerseits liebt natürlich die Musiker, aber auch sein Münchener Publikum. Also wirft der 69-Jährige wie ein Rockstar den ihn obligatorisch zum Finale überreichten Blumenstrauß ins begeisterte Auditorium. Das macht er mit dem gleichen Witz, den er zuvor in einem rein französischen Programm immer wieder aufblitzen ließ, besonders in Episoden aus "Dschungelbuch" und "Romeo und Julia".