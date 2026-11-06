Den Abend widmen sie dem am Vortag gestorbenen Dirigenten Herbert Blomstedt. Es sind keine allgemein vertrauten Werke, mit denen Simon Rattle und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) ihr Konzert in der Isarphilharmonie bestreiten. Kenner des Cello-Repertoires vielleicht ausgenommen, denn Benjamin Brittens Symphonie für Violoncello und Orchester op. 68 ist ein bekanntes Kuriosum.
BRSO-Konzert in der IsarphilharmonieDas Cello klagt für den jüngst gestorbenen Dirigenten
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Simon Rattle und das BR-Symphonieorchester mit der Solistin Julia Hagen widmen ihren impulsiven Cello-Abend Herbert Blomstedt.
Kritik von Andreas Pernpeintner
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