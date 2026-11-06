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BRSO-Konzert in der IsarphilharmonieDas Cello klagt für den jüngst gestorbenen Dirigenten

Lesezeit: 1 Min.

Solistin  Julia Hagen besitzt höchste Ausdruckskraft. Gemeinsam mit dem  Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks stellt sie es in der Isarphilharmonie unter Beweis.
Solistin  Julia Hagen besitzt höchste Ausdruckskraft. Gemeinsam mit dem  Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks stellt sie es in der Isarphilharmonie unter Beweis.
BR / Astrid Ackerman

Simon Rattle und das BR-Symphonieorchester mit der Solistin Julia Hagen widmen ihren impulsiven Cello-Abend Herbert Blomstedt.

Kritik von Andreas Pernpeintner

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Den Abend widmen sie dem am Vortag gestorbenen Dirigenten Herbert Blomstedt. Es sind keine allgemein vertrauten Werke, mit denen Simon Rattle und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) ihr Konzert in der Isarphilharmonie bestreiten. Kenner des Cello-Repertoires vielleicht ausgenommen, denn Benjamin Brittens Symphonie für Violoncello und Orchester op. 68 ist ein bekanntes Kuriosum.

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Von Michael Zirnstein

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