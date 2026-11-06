Solistin Julia Hagen besitzt höchste Ausdruckskraft. Gemeinsam mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks stellt sie es in der Isarphilharmonie unter Beweis.

Den Abend widmen sie dem am Vortag gestorbenen Dirigenten Herbert Blomstedt. Es sind keine allgemein vertrauten Werke, mit denen Simon Rattle und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) ihr Konzert in der Isarphilharmonie bestreiten. Kenner des Cello-Repertoires vielleicht ausgenommen, denn Benjamin Brittens Symphonie für Violoncello und Orchester op. 68 ist ein bekanntes Kuriosum.