Diese verdammte Klassik. Immer, wenn sie ein politisch relevantes Thema zwischen die Töne bekommt, sorgt sie ganz schnell dafür, dass die Schönheit der Klänge das Wüste der Wirklichkeit absorbiert. So wird der Massenmörder Nero zu einem unwiderstehlichen Liebhaber, die Kindsmörderin Medea zu einer Feministin und der blutrünstige Offizier Othello zu einem bedauernswerten Mobbingopfer. Wenn jetzt in der ausverkauften Isarphilharmonie vom Chor „Ho, Ho, Ho Chi Minh“ skandiert wird (wer war das gleich noch mal? Der nordvietnamesische Staatsgründer?), dann ist das putzig harmlos. Es erinnern sich wohl nur ältere Menschen an die damit einst durch die Straßen ziehende 1968er-Studentenbewegung, an deren Kampf gegen Establishment, Unterdrückung, Kapitalismus, Krieg.