BR-Sinfoniker in der IsarphilharmonieRattle dirigiert Henze: Politische Wut trifft auf perfekte Klangschönheit

Simon Rattle dirigiert in der Isarphilharmonie seine in Klangfarben und Virtuositäten brillierenden BR-Sinfoniker.
Hans Werner Henzes „Das Floß der Medusa“ erzählt von brutalster Unmenschlichkeit – und verwandelt sie in dunkel schimmernde Klangwelten. Simon Rattle zeigt in der Isarphilharmonie, wie politische Musik heute noch wirken kann, ohne die Ästhetik zu opfern.

Kritik von Reinhard J.Brembeck

Diese verdammte Klassik. Immer, wenn sie ein politisch relevantes Thema zwischen die Töne bekommt, sorgt sie ganz schnell dafür, dass die Schönheit der Klänge das Wüste der Wirklichkeit absorbiert. So wird der Massenmörder Nero zu einem unwiderstehlichen Liebhaber, die Kindsmörderin Medea zu einer Feministin und der blutrünstige Offizier Othello zu einem bedauernswerten Mobbingopfer. Wenn jetzt in der ausverkauften Isarphilharmonie  vom Chor „Ho, Ho, Ho Chi Minh“ skandiert wird (wer war das gleich noch mal? Der nordvietnamesische Staatsgründer?), dann ist das putzig harmlos. Es erinnern sich wohl nur ältere Menschen an die damit einst durch die Straßen ziehende 1968er-Studentenbewegung, an deren Kampf gegen Establishment, Unterdrückung, Kapitalismus, Krieg.

