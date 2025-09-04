Zum Hauptinhalt springen

ARD-Musikwettbewerb in MünchenSir Simon Rattle muss Auftritt absagen

Bedauert seine Absage: Sir Simon Rattle, hier beim Benefizkonzert des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks 2024 für die SZ Gute Werke in der Isarphilharmonie.
Bedauert seine Absage: Sir Simon Rattle, hier beim Benefizkonzert des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks 2024 für die SZ Gute Werke in der Isarphilharmonie. (Foto: Stephan Rumpf)

Der Chefdirigent des BR-Symphonieorchesters muss sich einer akut notwendigen Leistenoperation unterziehen und das Preisträgerkonzert beim ARD-Musikwettbewerb an Sasha Scolnik-Brower abgeben.

Von Jutta Czeguhn

Erst hatte es die BBC Proms in London getroffen, nun auch den ARD-Musikwettbewerb in München: Sir Simon Rattle muss sich einer „akut notwendigen, dieser Tage stattfindenden Leistenoperation“ unterziehen und sich danach die notwendige Erholungszeit nehmen, heißt es in einer Pressemitteilung von PS Music Berlin, der für den Wettbewerb zuständigen Agentur. Er bedauere außerordentlich, dass er deshalb seine Mitwirkung am Preisträgerkonzert am 19. September im Herkulessaal am Pult seines Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks absagen muss.

Schon jetzt kündigt Rattle aber an, beim Abschlusskonzert in zwei Jahren zu dirigieren: „Meine Enttäuschung darüber, den ARD-Musikwettbewerb in diesem Jahr zu verpassen, wird dadurch gemildert, dass ich 2027 die Gelegenheit habe, es wiedergutzumachen. Ich freue mich sehr darauf, dann diese bedeutende und einflussreiche Veranstaltung zu unterstützen und meinen Teil beitragen zu können.“ Die Leitung des ARD-Preisträgerkonzerts übernimmt Sasha Scolnik-Brower, der das Orchester und Kandidaten bereits in den Finalrunden des diesjährigen Wettbewerbs begleiten wird.


