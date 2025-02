Obwohl er gelernter und praktizierender Schauspieler ist, schlüpft er in seinen Comedy-Programmen nicht oder höchstens als kurze parodistische Pointe in andere Figuren. Simon Pearce bleibt auch auf der Bühne er selbst. Geboren und aufgewachsen in einem Münchner Vorort, verhandelt er seine Themen fast ausschließlich aus dem eigenen, durch lebenslange Diskriminierung geschärften Blickwinkel und eigenen Erfahrungen. Mit einem offenen Brief „An alle Münchner, die glauben, in einer toleranten Stadt zu leben“ löste er 2017 sowohl in den Medien als auch in den sozialen Netzwerken eine Debatte über Rassismus aus. In seinem aktuellen Solo „Hybrid“ bezieht sich Pearce, den man auch immer wieder in Fernsehkrimis sieht, nicht mehr nur auf seine Herkunft, sondern auch aufs Alter. Schließlich ist er nunmehr Ü40, Vater und Ehemann mit „Vertretungslehrer-Erscheinung“, wie er sagt. Das wirft für ihn Fragen auf, denen er sich am 28. Februar im Lustspielhaus stellt.