Die Hammond Orgel ist im Jazz ein Spezialisteninstrument. Ihre größten Könner sind meist nicht auch noch als Pianisten berühmt. Der Aachener Simon Oslender freilich bedient die Zügen der Hammond ebenso virtuos wie die Manuale von Keyboards und die Tasten des Flügels. Und das, obwohl er erst 24 ist. Schon zwischen seinem zwölften und 14. Lebensjahr gewann er den WMC Music Award und wurde ebenso für die Hammond Hall of Fame wie für den Bremer Jazzpreis nominiert. Sein Talent und unglaubliche Reife fielen auch Schlagzeugstar Wolfgang Haffner auf, der ihn schon 2018 fest in seine Band holte und im Gegenzug auch auf Oslenders ersten beiden Alben trommelte. "Peace of Mind" heißt die aktuelle, im vergangenen Jahr erschienene Scheibe, die er jetzt im Bayerischen Hof in besonderer Konstellation vorstellt: Neben Oslenders Trio mit Claus Fischer am E-Bass und Hendrik Smock am Schlagzeug geht auch noch Saxofonist Jakob Manz mit auf "Groove Mission", mit 21 und einem unfassbar souligen Saxofon-Ton noch so eine große junge Hoffnung des deutschen Jazz.

Simon Oslender Trio feat. Jakob Manz, Mi., 22. Feb., 21 Uhr, Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2, www.bayerischerhof.de