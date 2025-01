Das Geld, das er in der Serie „Die Landarztpraxis“ verdient, investiert der Augsburger Simon Lucas in seine Zukunft als Pop-Star. Seine Do-it-yourself-Karriere ist beispielhaft für die Generation Z.

Von Michael Zirnstein

Manche Tage sind selbst für das Multitasking-Talent Simon Lucas nicht zu fassen. Zum Beispiel sein Tanz-Model-Shooting für das Restaurant Amay in Dubai. Damit hätte man einen ganzen Monat lang Social-Media-Kanäle befüllen können. Simon Lucas aber postet alles auf einmal: er inmitten eines bunten Haufens von Models, posierend in Badewannen und tanzend hinter Milchglasscheiben, ein Foto geretteter Küken in einem Karton, dazu ein paar Sätze, wie ihm ein gewisser Moe eine Richard-Mille-Uhr für eine halbe Million Euro zum Ausgehen geliehen habe, wie sie in der P1-Lounge auf dem Podest tanzten, wie er da vom neuen Freund seiner Ex-Freundin mit Drinks bedient wurde … aus solchen Turbotagen ließen sich ganze TV-Daily-Soap-Operas konstruieren.