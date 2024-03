Stand-up-Comedian Simon Braunmüller vor einer seiner Shows. Manchmal tritt er am Abend auf drei verschiedenen Bühnen auf.

Von Stefanie Witterauf

Stand-up-Comedy boomt in Deutschland, auch in München. Jeden Tag stehen etwa im Lost Weekend, Beverly Kills oder in der Goldene Rakete mehr oder weniger erfahrene Comedians und versuchen, das Publikum zum Lachen zu bringen. Anfang Februar sind zur Comedy-Show im Keller der Dizzy-Daisy-Weinbar etwa fünfzig Menschen gekommen. Der Abend kostet zehn Euro Eintritt und ist ausverkauft.