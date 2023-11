Von Sebastian Krass

Erst Baustopp in der Alten Akademie, dann ein genereller Planungsstopp durch die Stadt München: Die wirtschaftlichen Probleme der Signa-Gruppe haben nun auch direkte Auswirkungen auf die Münchner Innenstadt. "Der Auftraggeber Signa hat Porr Deutschland Ende der vergangenen Woche angewiesen, die Arbeiten an dem Projekt Alte Akademie vorläufig einzustellen", teilt ein Sprecher des Bau-Unternehmens Porr am Mittwochnachmittag auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung mit, zuerst hatte die Immobilien-Zeitung über den Baustopp an der Neuhauser Straße berichtet.