Sigmar Polke ist als Chef-Ironiker und Meister des Stilpluralismus in die Geschichte eingegangen. Eine Retrospektive in Regensburg würdigt sein Schaffen und das lustvolle Spiel mit der Wahrnehmung.

Von Sabine Reithmaier, Regensburg

Detailansicht öffnen "Freundinnen II" ( 1967) nannte Sigmar Polke diesen kolorierten Offsetdruck, eine Leihgabe des Kunstraum am Limes in Hillscheid. (Foto: Werner Baumann; The Estate of Sigmar Polke, Cologne, VG Bild-Kunst, Bonn 2021)

Der letzte Dada-Erbe, der Chef-Ironiker der Gegenwartskunst, der Meister des Stilpluralismus - Etiketten für Sigmar Polke gibt es reichlich. Doch egal, wie er genannt wurde, seine Kunst war immer klug und nahm sich selbst nie allzu ernst. In diesem Jahr wäre der 2010 verstorbene Maler 80 Jahre alt geworden, Anlass für das Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg, Polke mit einer Retrospektive zu würdigen und seinem unermüdlichen Spiel mit der Wahrnehmung nachzuspüren. 90 Exponate aus den Jahren 1963 bis 2009 hat das Haus versammelt, Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Objekte und Künstlerbücher.

Der große Saal der Galerie bietet einen fulminanten Einstieg in das Werk. Da hängen die Rasterbilder, die in den Sechzigerjahren Polkes Ruhm begründeten und zu seinem Markenzeichen wurden. Die Motive suchte er sich in Zeitungen, vergrößerte sie, bis das Punktraster des Zeitungsdrucks sichtbar wurde, und übertrug große und kleine Punkte dann per Hand auf die Leinwand. Lauter "Polke dots!", wie sie der Kunsthistoriker Wolfgang Kemp nannte. Polke selbst erklärte in einem Katalog: "Ich liebe alle Punkte. Mit vielen Punkten bin ich verheiratet."

Detailansicht öffnen "Kekse" (1964) - ein Gemälde aus der Zeit des von Polke und Kollegen ausgerufenen "Kapitalistischen Realismus". (Foto: Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, The Estate of Sigmar Polke, Cologne, VG Bild-Kunst, Bonn 2021)

1963 rief er mit Gerhard Richter und anderen Kollegen den "Kapitalistischen Realismus" ins Leben, einen künstlerischen Gegenentwurf zum staatlich verordneten Sozialistischen Realismus, ideal geeignet, um die kleinbürgerlichen Werte der jungen BRD zu entlarven. Während die Kunstwelt noch die große abstrakte Geste bevorzugte, malte Polke alltägliche Dinge: Kekse, Kaba-Dosen, Würstchen - deutsche Pop-Art eben.

Kuratorin Verena Hein folgt in der Ausstellung nicht der Biografie des 1941 in Oels/Niederschlesien geborenen Künstlers. Sie hat die Schau nach Begriffspaaren gegliedert, die sich ihrer Ansicht nach in Polkes Werk ergänzen oder konträr gegenüberstehen. Auf jeden Fall schärft diese Hängung den Blick für all das an sich Unvereinbare, das Polke in seinem Werk locker zusammenfügt. "Figuration/Raster" ist so ein Begriffspaar, ein anderes "Wahrnehmung/Magie" - dort finden sich die erst 2006 entstandenen Fotografien "Himmelsbilder", die einen Blick in den Wolkenhimmel zeigen und zum freien Assoziieren einladen.

Detailansicht öffnen Sigmar Polke nutzte die verschiedensten Materialien für seine Bilder. "Die Schuhe des Yeti" malte er 1994 auf bedruckten Nessel. (Foto: Heinz Pelz, Karlsruhe, The Estate of Sigmar Polke, Cologne VG Bild-Kunst, Bonn 2021)

Polke hatte kein Problem, banale Materialien zu verwenden, malte die "Hütchenspieler"(1998) auf transparente Folie oder nutzte bedruckte Dekostoffe. In "Die Schuhe des Yeti" (1994) stapfen die riesigen Füße des Schneemenschen über einen mit kleinen Fahrrädern bedruckten Stoff. Er war gerade erst vier Jahre alt, als seine Familie 1945 nach Thüringen floh und 1953 erst nach Westberlin, dann nach Düsseldorf zog. Seine Glasmalerlehre brach Polke nach zwei Jahren ab, wechselte 1961 an die Kunstakademie, hatte dort bei den Größen der Zeit, auch bei Joseph Beuys, Unterricht. Nach einer Kommunen-Zeit auf dem Land ließ er sich schließlich in Köln nieder.

Grenzenlose Lust am Experiment

Seine visuellen Welten sind mannigfaltig, die Lust, mit Themen, Stilen und künstlerischen Haltungen zu experimentieren, schier grenzenlos. Jedes Motiv und jeder Stil sind nur ein Übergang, jedes Bildmedium ist gleichwertig, er verquickt sie miteinander. Für seine Motive wertet er aus, was ihm unter die Hände kommt: alte Fotoalben, Zeitschriften, Comics, Märchenbücher. Virtuos erprobt er die verschiedensten Techniken. Er collagiert, schüttet und pustet Farbe aufs Bild, wischt und streicht, verwendet Chemikalien, die die Farben noch während einer Ausstellung verändern. Doch nicht nur Alltägliches, sondern auch Motive aus der Kunstgeschichte durchziehen seine Bilder, fast unmöglich, alle Zitate und Anspielungen zu entschlüsseln. Viele der Editionen entstanden gemeinsam mit Künstlerfreunden. Sehr lustig, wie Martin Kippenberger ein Polke-Blatt mit seinem "Ei-weiss Passepartout" (1993) ergänzt.

Seinen bekanntesten Satz hat der Künstler 1969 auf ein Bild mit schwarzem Dreieck notiert: "Höhere Wesen befahlen: rechte obere Ecke schwarz malen!" In der Ausstellung findet sich ein kariertes Blatt mit grün bemalter Ecke und der Zeile: "Höhere Wesen befahlen: Winkel malen!" - ironischer ist der Geniekult oder das Warten auf die göttliche Eingebung kaum zu karikieren.

Witzig auch die frühe Fotoserie, in der sich Polke mit Palmen aus verschiedensten Materialien befasst, sich selbst auch ins Palmen-Kostüm wirft. "... zu guter Letzt stehe ich stundenlang auf einer Cocosnuß, nackt, vor Kälte zitterndblau: ,Polke, Du musst Palme werden!' rief es in mir, Palme unter Palmen zu sein, - nichts anderes mehr konnte ich denken."

Sigmar Polke: Dualismen, bis 16. Januar, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Dr.-Johann-Maier-Straße 5, Regensburg