Sigmar Gabriel beherrscht die Kunst der Diplomatie. Er war zwar nur ein gutes Jahr lang im dritten Kabinett von Angela Merkel Deutschlands Außenminister. Aber bei der Verleihung der Lucius-D.-Clay-Medaille an ihn zeigt sich, dass er auch eine knappe Dekade danach nichts verlernt hat. Die deutsch-amerikanische Verbundenheit wurzle tief, sagt der frühere SPD-Chef. Er holt aus bis in die Gründungszeiten der USA und ergänzt: „Sie hat sogar zwei Weltkriege überlebt. Und deshalb sollten wir uns nicht von einem – sagen wir – verhaltensoriginellen Präsidenten abschrecken lassen.“

Die knapp 200 Gäste, die vom Verband der Deutsch-Amerikanischen Clubs (VDAC) zum Festakt in die Katholische Akademie geladen sind, lachen kurz auf. Donald Trumps aktueller Statthalter in München, Generalkonsul James Miller, sitzt direkt vor Gabriel in der ersten Reihe. Der Comic Relief hat funktioniert. Der Elefant im Raum trägt jetzt ein hübsches, ja originelles Schleifchen.

Die Lucius-D.-Clay-Medaille würdigt Verdienste um die deutsch-amerikanische Freundschaft und erinnert an US-General Clay, den Wegbereiter der Berliner Luftbrücke. Sie wurde 1980 gestiftet und wird vom VDAC seither als dessen höchste Auszeichnung verliehen – in der Regel am „German-American Day“, dem 6. Oktober, in diesem Jahr aber mit leichter Verspätung.

Gabriel erhält die Medaille als Vorsitzender der Atlantik-Brücke. Das ist ein überparteilicher Verein und Netzwerk zur Pflege der deutsch-amerikanischen und europäischen Beziehungen. Womöglich weil diese gerade so besonders kompliziert sind, sind an diesem Samstagnachmittag ungewöhnlich viele namhafte Ehrengäste zur Feier gekommen. Turnusgemäß wird sie diesmal vom Münchner Deutsch-Amerikanischen Herrenclub ausgerichtet – mit Festredner Staatskanzleichef Florian Herrmann, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und dem ehemaligen Justizminister Georg Eisenreich (alle CSU).

So viel bayerische Prominenz beim Empfang eines Preußen, Protestanten und Sozialdemokraten habe er nicht erwartet, flunkert Gabriel, aber sie seien „ein erneuter Beweis für die bayerische Liberalität“. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat ein Grußwort geschickt, ebenso Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der die Medaille auch schon bekommen hat.

„Wenn der Sheriff die Main Street verlässt, dann kommen die Gangster.“

Die Laudatio auf Sigmar Gabriel hält aber dann doch ein Genosse: Peer Steinbrück, der mit ihm, dem damaligen Umweltminister, als Finanzminister gemeinsam im ersten Kabinett Angela Merkels saß; auch sie ist übrigens Trägerin der Clay-Medaille. Die beiden Männer verbindet heute eine persönliche Freundschaft.

Mit Laudator Peer Steinbrück ist Sigmar Gabriel befreundet. Foto: Stephan Rumpf

„Zum ersten Mal sind wir uns, glaube ich, begegnet, als er Ministerpräsident in Niedersachsen war und ich Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen“, erzählt Steinbrück. „Anschließend verloren wir unsere jeweiligen Landtagswahlen – mit Ergebnissen, von denen die SPD heute träumt.“ Über Gabriel sagt er: „Politik war und ist für ihn ein Ring, eine Auseinandersetzung oder, wenn Sie noch eine Steigerung haben wollen, ja, ein Kampfsport ohne Waffen.“

Nie habe sich Sigmar Gabriel als Politiker den Leuten angebiedert – auch nicht den amerikanischen Bündnispartnern. Gabriel sei „gewiss kein klassischer Transatlantiker“, aber er habe die Partnerschaft mit den USA als „einen Grundpfeiler der deutschen Außenpolitik“ betrachtet. Zugleich habe er dafür plädiert, dass Europa mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehme.

Als Außenminister habe Gabriel trotz politischer Differenzen den Gesprächsfaden nach Washington aufrechterhalten, „freundschaftlich, aber selbstbewusst, loyal, aber nicht unterwürfig, dialogbereit, aber nicht kritiklos“.

Peer Steinbrück spricht eine Viertelstunde kürzer, als ihm das straffe Protokoll dieses Nachmittags zugestanden hätte. Sigmar Gabriel 20 Minuten länger. Er schlägt in seiner Dankesrede den großen Bogen durch die vergangenen 25 Jahre: von der Solidarität nach 9/11, die Risse bekam durch den Irakkrieg, den Enttäuschungen über die Menschenrechtsverletzungen in Guantanamo und die NSA-Überwachung bis zur wachsenden Distanz während der Präsidentschaft Donald Trumps.

„Es wird Zeit, dass wir Europäer auf eigenen Beinen stehen.“

Den Rückzug der USA aus ihrer Rolle als globale Ordnungsmacht beschreibt er mit einem Western-Bild: „Wenn der Sheriff die Main Street verlässt, dann kommen die Gangster.“ Zugleich warnt Gabriel davor, die Veränderungen ausschließlich als Laune eines einzelnen Präsidenten zu verstehen. „Die USA verlagern ihren strategischen Schwerpunkt zunehmend in den indopazifischen Raum“ und konzentrierten sich auf die Herausforderung durch China. Europa müsse deshalb wirtschaftlich wie politisch stärker werden. Gabriel fasst es mit dem Leitmotiv der deutschen Nachkriegspolitik zusammen: „Nie wieder allein.“ Deutschland könne seine Interessen nur gemeinsam mit Europa wirksam vertreten.

Er sei „nicht resigniert und schon gar kein Anti-Amerikaner“, sagt Sigmar Gabriel, der seit dem Ausscheiden aus dem Ministeramt eine imposante Anzahl von Beratungsmandaten sowie Aufsichtsrats- und Beiratsposten in großen deutschen Unternehmen innehatte und innehat. Es gehe um eine neue, selbstbewusstere Partnerschaft: „Es wird Zeit, dass wir Europäer auf eigenen Beinen stehen, nicht gegen Amerika, sondern damit wir Amerika überhaupt noch auf Augenhöhe begegnen können.“