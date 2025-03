Von Sebastian Krass

Die einen nannten es „Legoland“, die anderen sprachen eher von „Datasibirsk“ – erfindungsreich waren die Siemens-Beschäftigten am Standort in Neuperlach, auch was Spitznamen für das riesige Areal angeht. Mehr als 7000 Menschen aus dem Unternehmensbereich Datentechnik siedelte der Konzern dort bis Anfang der Achtzigerjahre an, auf einer Fläche fast so groß wie die Theresienwiese. Der Spitzname mit dem Lego rührte von der Architektur her: Die Dachlandschaft sieht aus, als wäre sie aus bunten Riesenbausteinen konstruiert.