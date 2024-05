"Ich höre", sagt die seit 1988 in Berlin lebende Komponistin Unsuk Chin am Telefon, "meine Musik extrem selten, zu Hause so gut wie nie." Warum? "Weil ich da nur die Fehler höre, die ich gemacht habe." Unsuk Chin spricht Deutsch mit einem vokalreich dunklen Klang, alles ist Rhythmus, wie in ihrer Musik. Doch so kräftig ihre Stücke in den Raum ausgreifen, so zurückhaltend freundlich ist diese Frau. Vielleicht hat es deshalb so lange gedauert, bis sie sich in Klassikkreisen einen Namen gemacht hat. Aber längst ist Unsuk Chin eine der ganz Großen. Am Samstag, 18. Mai, erhält sie als die erst dritte Komponistin den seit 1974 verliehenen, renommierten und mit 250000 Euro dotierten Siemens-Musikpreis .

Unsuk Chin wurde in Korea, in Seoul, geboren, der Vater war Geistlicher, in Korea gibt es sehr viele Christen, die Familie nicht reich. Was bedeutete, dass sie sich den Berufswunsch Pianistin nicht erfüllen konnte, Unterricht konnten sich nur die Reichen leisten. In der Kirche gab es eine Orgel, daheim ein Klavier, sie brachte es sich als Autodidaktin bei, spielt bis heute Klavier, nur für sich. "Ich habe mit zweieinhalb Jahren gleichzeitig zu sprechen und zu musizieren begonnen." In der Mittelschule schlug ihr ein Lehrer vor, Komponistin zu werden. Das zog sie gegen alle Widerstände und Rückschläge durch, ging als 24-Jährige zu dem oft harschen, aber grandiosen Komponierkollegen György Ligeti nach Hamburg.

Was läuft in der Klassik? : Münchner Klassik-Highlights im Mai und Juni Bei anstehenden Konzerten hat man einen prima Vergleich zwischen Pult-Veteranen wie Riccardo Muti und aufregenden Jungen wie Klaus Mäkelä und Lorenzo Viotti. Von Jutta Czeguhn

Seit 40 Jahren ist sie in Deutschland, zurück nach Korea hat es sie nie gezogen. Warum aber Berlin? Früher hätte es "den Charme eines Dorfes" gehabt, es gäbe da das beste Kulturangebot der Welt. "Das ist bequem, man kann sich gut verstecken, Berlin lässt alles zu." Anfangs wurde sie in Deutschland kaum beachtet. Das änderte sich, als zwei ihrer Fans, die Dirigenten Simon Rattle und Kent Nagano nach Berlin kamen. Nagano führte in München 2007 ihre erste Oper "Alice in Wonderland" auf, nächstes Jahr wird er in Hamburg ihre zweite Oper "Die dunkle Seite des Mondes" uraufführen, für diese Faust-Bearbeitung hat sie sich den Text selbst geschrieben.

Die Berliner Philharmoniker haben jetzt auf ihrem hauseigenen Label ein grandioses Edel-Album mit allen von ihnen gespielten Chin-Stücken herausgebracht: zwei Orchesterwerke, eine Kantate, Konzert- und Interview-Videos, drei Konzerte, darunter ein viersätziges für ihr Lieblingsinstrument Klavier. Das Stück ist ganz explosives Feuer, das Klavier führt immer unangefochten, das Orchester taucht dessen wuselnde Rauschkaskaden in ein Feuerwerk der Farben. Kein Wunder, dass solche energiegeladenen Stücke jedes Publikum überwältigen. Zumal Unsuk Chin große stimmige Klangtableaus aus kleinsten Klangzellen ganz natürlich entwickeln kann. Ihre Musik leuchtet unmittelbar ein und verzaubert durch einen Charme, der ihr nie sentimental oder psychopathisch gerät, sondern aus Schwung, Lebensbejahung, Eleganz, Erdung und Dunkel zusammengefügt ist.

Doch Unsuk Chin schreibt nicht viele Stücke, in der Regel nur eines pro Jahr. Sie sinniert aber über die Grundideen jahrelang nach, lässt sie langsam reifen, macht keine Skizzen. Zuletzt geht das Aufschreiben, immer mit der Hand auf Papier, ganz schnell. Über die Grundideen ihrer Stücke kann sie nicht viel sagen, sie seien abstrakt. Es geht ihr um Konstruktion, Struktur, Figuren. Die ersten Noten seien entscheidend, auf der ersten Seite formuliert sie dann die Grundidee, was dem Hörer den Einstieg erleichtert. Beim Klavierkonzert komponierte sie die beiden Mittelsätze zuerst. Das Material aber funktionierte beim ersten Satz weit weniger gut, damit ist sie immer noch nicht zufrieden. Unsuk Chin aber lässt es damit gut sein. Statt immer wieder nachzubessern und womöglich immer wieder zu scheitern, schreibt sie einfach ein neues Stück, immer in der Hoffnung, es da besser zu machen. Bisher ist sie mit diesem Konzept sehr gut gefahren.

Verleihung des Ernst von Siemens Musikpreises 2024 , Samstag, 18. Mai, 19 Uhr, Herkulessaal der Münchner Residenz