Vielleicht muss man in dieser Welt groß werden, um sie ganz zu verstehen. Fabienne Waidelich spielte als Kind auf dem alten Atari-Computer ihrer Eltern. Heute führt sie die Cybersecurity-Abteilung bei Siemens.

Fabienne Waidelich und ihr Team versuchen jeden Tag, in die Computer von Siemens einzubrechen. Warum? Damit es kein anderer macht. Über eine Frau in einer Männer-Domäne und die Frage: Was macht ein Hacker eigentlich?