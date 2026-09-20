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Zaubershow in MünchenSo war die Show von Siegfried & Joy im Circus Krone

Lesezeit: 3 Min.

Siegfried & Joy im Circus Krone Bau München.
Siegfried & Joy im Circus Krone Bau München.
Foto: Catherina Hess

Ein goldenes Tuch, zwei Glitzeranzüge und jede Menge Ironie und Lacher: Wenn Siegfried und Joy zaubern, ist die Illusion zweitrangig. Mit ihrer Zaubershow bringen sie einen Hauch Las Vegas nach München.

Kritik von Nele-Sophie Weimann

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„Wir sind vor einem Jahr nach Las Vegas gefahren, und wir haben uns gesagt, wenn wir es in Las Vegas schaffen und richtig berühmt werden, dann kommen wir niemals wieder nach Deutschland zurück.“ Mit diesen Worten betritt das deutsche Zauberduo Siegfried & Joy die Bühne: „Hier sind wir, München!“.  Vom ersten Auftritt im Berliner Berghain vor zehn Jahren führte ihre Karriere bis zum Millionenpublikum in den sozialen Medien – vor ihrem goldenen Tuch, hinter dem sie zahlreiche Dinge verschwinden lassen, ist keine Straße und inzwischen auch keine Bühne mehr sicher. Nun stehen sie im Circus Krone und eröffnen mit goldfunkelnden Anzügen und dazu passenden Sonnenbrillen einen Abend voller Ironie, Magie und jeder Menge Lacher.

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Mit leicht durchschaubaren Tricks haben die Magier-Clowns Siegfried und Joy im Internet ein Millionen-Publikum bezirzt. Jetzt machen sie im Volkstheater und im Prinzregententheater einen auf Las Vegas.

Von Michael Zirnstein

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