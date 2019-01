23. Januar 2019, 18:39 Uhr Siegfried Kellerer Laster voller Lebensmittel

Lkw-Fahrer, Qualitätsmanager, Springer: Siegfried Kellerer hat viele Jobs bei der Münchner Tafel. "Ich bin überall da, wo man mich braucht", sagt der 66-Jährige. Seit sieben Jahren ist er ehrenamtlich bei der Tafel und verteilt Lebensmittel an Hilfsbedürftige. Sein Freiwilligentag beginnt um sieben Uhr morgens. "Mit dem Lkw geht's los zu den Einholstellen, dann weiter ins Lager, bevor wir an den Ausgabestellen die Menschen mit Lebensmittel versorgen", sagt Kellerer. Gegen 17 Uhr fährt er dann eine zweite Tour um den Müll zu entsorgen. Am Ende des Tages hat er gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen 25 Tonnen Lebensmittel bewegt, pro Woche wird so 20 000 Menschen geholfen. Durch die Arbeit lernt Kellerer viele Einzelschicksale kennen: "Manche Leute kommen in schicken Kleidern zu uns, damit die Nachbarn ja nichts merken". Wenn die Menschen Kellerer ihre Geschichte erzählen, hört er zu, gibt Ratschläge. Ehrenamtlich tätig ist der 66-Jährige aus Überzeugung: "Die Arbeit bei der Tafel ist wahrhaftig. Ich gebe den Menschen den größten Reichtum den ich habe: Zeit." Ans Aufhören denkt er noch lange nicht.