Am letzten Tag des Jahres 2020 hat es in München noch einmal 344 neue Corona-Fälle gegeben. Aber, wie die Stadt bei der Bekanntgabe am Freitag betonte, wurden am 31. Dezember im Gesundheitsamt nur bis 14 Uhr Fälle erfasst und viele Labore hatten - wie in den gesamten Weihnachtsferien - geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet. Gut möglich also, dass die Fallzahlen und der Inzidenzwert von derzeit 181,4 in der kommenden Woche deutlich steigen werden.